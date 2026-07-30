Eschborn (ots) -- Zum Beginn der Sommerferien in Bayern rückt die Bedeutung hygienisch einwandfreier Trinkwasserinstallationen in Wohngebäuden in den Fokus.- Längere Abwesenheiten können das Legionellen-Wachstum begünstigen - insbesondere dann, wenn Wasser über mehrere Tage in den Leitungen stagniert.- Eigentümer und Verwaltungen stehen in der Verantwortung, Prävention, gesetzliche Prüfpflichten und Risikominimierung sicherzustellen.Zum Start der Sommerferien in Bayern rückt die Trinkwasserhygiene in Wohngebäuden verstärkt in den Fokus. Längere Abwesenheiten und Leerstände können dazu führen, dass Wasser über mehrere Tage in Leitungen stagniert und damit das Risiko einer Vermehrung von Legionellen steigt. Eigentümer und Verwaltungen sollten daher gerade jetzt prüfen, ob ihre Anlagen den hygienischen Anforderungen entsprechen.Legionellen im Blick: Entstehung, Übertragung, RisikenLegionellen sind weit verbreitete Bakterien, die in technischen Wassersystemen meist erst dann zum Problem werden, wenn sie sich stark vermehren. Besonders günstige Bedingungen finden sie in warmem, stehendem Wasser - vor allem bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Oberhalb von 55 Grad wird ihr Wachstum gehemmt, ab 60 Grad sterben die Keime ab. Gerade zu Beginn der Ferienzeit rückt das Thema deshalb in den Fokus: Wenn Wohnungen oder Gebäude während der Urlaubszeit nur eingeschränkt genutzt werden, kann Wasser länger in den Leitungen stehen. Wird es zudem zu wenig bewegt, kann sich im Rohrinneren ein Biofilm bilden, in dem sich Legionellen sprunghaft vermehren und über das Leitungssystem ausbreiten. Höhere Temperaturen im Sommer begünstigen das Wachstum zusätzlich.Relevant wird das vor allem beim Duschen: Eine Infektion erfolgt in der Regel nicht durch das Trinken des Wassers, sondern über das Einatmen feinster Wassertröpfchen, sogenannter Aerosole. Diese können neben Duschen auch an Wasserhähnen, in Pools oder Luftbefeuchtern entstehen. Gelangen Legionellen auf diesem Weg in die Lunge, können sie Erkrankungen - von milden grippeähnlichen Symptomen bis hin zu schweren Lungenentzündungen (Legionärskrankheit) - auslösen.Regelmäßige Kontrolle schafft SicherheitFür Eigentümer und Verwaltungen ist die Trinkwasserhygiene nicht nur eine Frage der Vorsorge, sondern in vielen Immobilien auch eine gesetzliche Pflicht. Grundlage ist die Trinkwasserverordnung (TrinkwV): Nach § 31 müssen bestimmte Gebäudewasserversorgungsanlagen regelmäßig auf Legionella spec. untersucht werden - in vielen vermieteten Wohngebäuden mindestens alle drei Jahre."Eigentümer und Verwaltungen müssen Trinkwasserhygiene zuverlässig im Blick behalten - gleichzeitig sollen Prüfpflichten im Alltag möglichst wenig zusätzlichen Aufwand verursachen. Genau hier unterstützt Techem: Wir machen Legionellenprüfung einfacher, planbarer und rechtssicherer - von der Klärung der Prüfpflicht über die Organisation der Probenahme bis zur Untersuchung in Kooperation mit akkreditierten Laboren", sagt Daniel Groh, Leiter Trinkwasserhygiene bei Techem.Digitale Services wie der Prüfpflicht-Schnellcheck und der Online-Rechner unterstützen Eigentümer und Verwaltungen zusätzlich dabei, die Legionellenprüfung effizient zu organisieren und den administrativen Aufwand zu reduzieren. So schafft Techem mehr Sicherheit in Wohngebäuden und entlastet zugleich im Verwaltungsalltag.Zum Beginn der Sommerferien in Bayern gilt daher: Wer Trinkwasserhygiene frühzeitig mitdenkt, schafft die Grundlage für einen sicheren Gebäudebetrieb - heute und über die Urlaubszeit hinaus.Hier (https://www.techem.com/de/de/immobilienservices/legionellenpruefung) geht es zu weiterführenden Informationen rund um das Thema Legionellenprüfung.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13,7 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter techem.com/de oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6324159