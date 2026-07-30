Defensives Depot für die Ewigkeit | Samsung: Rekorde, Rolls-Royce: Stark und Adidas: Schlachtfest
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|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Adidas nach Zahlenvorlage auf Talfahrt
|DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Adidas nach Zahlenvorlage auf Talfahrt
DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Europa am Donnerstag im frühen Handel. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf...
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|Adidas bricht massiv ein - aber warum bloß?
|Die Aktionäre von Adidas müssen am Donnerstag einen Schock verdauen: Die Aktie des Sportartikelherstellers bricht nach Quartalszahlen um 18 Prozent ein - Rekordverlust auf Intradaybasis! Die Kurserholung...
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|Adidas: Rekordumsatz - doch hier lauert die Gewinnfalle
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|Adidas Aktie stürzt ab: Gewinnenttäuschung überschattet Rekordumsatz
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|Rolls Royce H1 Profit Plunges, Revenues Climb, Lifts FY26 Outlook; Stock Gains
|LONDON (dpa-AFX) - Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY.PK, RR.L, RYCEF.PK, RRU.DE), a British aerospace and defense company, reported Thursday sharp drop in first-half profit, despite strong growth...
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|Rolls-Royce share jump as profit beats expectations
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|London open: FTSE edges up as Rolls-Royce, BAE upgrade guidance; BoE in focus
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|Samsung Electronics: Vorstand genehmigt Zahlungen über 3,72 Mrd. Won
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|Samsung Electronics approves $792 million venture investments
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|Samsung Electronics authorizes payments totaling $3.7 billion
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