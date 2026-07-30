NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 725 auf 640 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Doug Anmuth verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die fortgesetzt deutliche Werbestärke des Konzerns. Der Einblick in die neueren Formen der KI-Monetarisierung sei aber eingeschränkt. Zudem hob er die deutliche Anhebung der Investitionsausgaben für 2027 hervor./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

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