Perspektiven Der KMU-Anleihemarkt ist und bleibt ein Markt der Chancen, aber auch der unternehmerischen Risiken. Er ermöglicht mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Wachstumskapital, lange bevor Geschäftsmodelle ihre volle Ertragskraft entfalten. Gleichzeitig investieren Anleger bewusst in Unternehmen, deren Erfolg eng mit der Umsetzung ihrer Strategien verbunden ist. Wo Innovationen entstehen, gehören Chancen und Risiken deshalb untrennbar zusammen. Mit der Haller GmbH und der Arteus Energy GmbH sehen wir zwei neue Emittenten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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