Obwohl das deutsche Vermittlerrecht seit der Umsetzung der EU-Vermittler-Richtlinie in nationales Recht klar zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern unterscheidet, hat sich die Rechtsfigur des Mehrfachagenten bis heute gehalten. Eine kurze Bestandsaufnahme von Hans-Ludger Sandkühler. Ein Artikel von Hans-Ludger Sandkühler Polarisation von Versicherungsmaklern und VersicherungsvertreternDas Gesetz unterscheidet bei den Versicherungsvermittlern zwischen Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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