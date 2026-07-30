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Ethereum startete am 29. Juli mit 1.919,73 Dollar in den Handel, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Einen Tag zuvor brachte Morgan Stanley seinen Ethereum Trust an die NYSE Arca und hob die Zahl der Spot-Produkte auf elf. Die Fonds nahmen am 28. Juli netto 11.285 ETH auf, während die Bitcoin-Produkte Kapital verloren. Die Ethereum Prognose steht damit an einer Kante, die seit Wochen niemand durchbrochen hat. Bricht ETH nach dem Zinsentscheid nach oben aus oder holt die alte Spanne den Markt wieder ein?

Ethereum Prognose nach drei Wochen mit Zuflüssen in die Spot-Fonds

Die amerikanischen Spot-Fonds nahmen am 28. Juli netto 11.285 ETH oder 21,16 Millionen Dollar auf, wie BeInCrypto unter Berufung auf Lookonchain berichtet. Über sieben Tage summiert sich das auf 37.959 ETH oder etwa 71,17 Millionen Dollar. Die Bitcoin-Fonds gaben im selben Zeitraum 3.170 BTC im Wert von rund 200,23 Millionen Dollar ab. In der Woche bis zum 24. Juli sammelten die ETH-Produkte 103,9 Millionen Dollar ein, die dritte Zuflusswoche in Folge.

Am 28. Juli listete Morgan Stanley seinen Ethereum Trust an der NYSE Arca. Der Fonds sammelte am ersten Tag 5,15 Millionen Dollar bei 19,03 Millionen Dollar Handelsvolumen ein. Damit stehen elf amerikanische Spot-Produkte bereit, und die kumulierten Nettozuflüsse erreichen 11,21 Milliarden Dollar. Auch außerhalb der Fonds wächst das Interesse, denn die BitMine-Aktie legte diese Woche um 13 Prozent zu, und SharpLink Gaming stockte seine ETH-Bestände auf.

Der Kurs folgt dieser Nachfrage nur zögerlich, denn laut Yahoo Finance rutschte ETH am Morgen des 29. Juli auf 1.904,82 Dollar zurück. Die Ethereum Prognose hängt an der Spanne zwischen 1.860 und 1.968 Dollar, die seit über einer Woche hält. Am Abend entscheidet die Fed über den Leitzins, der seit vier Sitzungen bei 3,50 bis 3,75 Prozent liegt. Selbst freundliche Ziele bewegen sich bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung im einstelligen Prozentbereich, und genau dort beginnt eine andere Rechnung.

Wo die Ethereum Prognose aufhört und Pepeto anfängt

Institutionelles Geld fließt über regulierte Fondsprodukte zurück in ETH und erzeugt dabei Gewinne im einstelligen Prozentbereich auf einem Wert mit 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das ist der sichere Weg, und die Ethereum Prognose spiegelt genau diese Größenordnung wider, denn die Erträge passen zur Größe des Wertes. Pepeto stammt aus der Hand eines Mitgründers des originalen Pepe-Coins und richtet sich an Käufer, die wissen, was nach diesem sicheren Gespräch kommt.

Kein Fonds wird diesen frühen Marktplatz jemals verpacken, und dort können Vielfache entstehen, bevor die Menge das Projekt bemerkt. Ein laufender PepetoSwap-Marktplatz und eine kettenübergreifende Brücke bewegen Token bereits ohne Plattformgebühren zwischen den Netzwerken. Daraus entsteht die Handelsebene, die Haltern einen Grund gibt, über den Listungstag hinaus zu bleiben. Das löst genau das Problem, an dem die meisten Vorverkäufe scheitern, bevor sie überhaupt Zug bekommen.

Käufer können handeln und Token verschieben, sobald der Marktplatz öffnet, statt auf eine Listung an fremden Börsen zu warten. Der originale Pepe-Coin erreichte 11 Milliarden Dollar Marktwert, obwohl hinter den 420 Billionen Token kein einziges Produkt stand. Bei Pepeto kommen dieselbe Menge, dieselbe Herkunft und ein funktionierender Marktplatz zusammen, den Pepe nie hatte. Bei einer Wiederholung dieser Bewertung stünde dem Einstiegskurs von 0,000000188 Dollar das 150-Fache gegenüber.

Die Prüfung durch SolidProof bestätigte jede Zeile des Vertragscodes, bevor ein einziger Token auf dem offenen Markt gehandelt wurde. Eingesammelt wurden bislang mehr als 10 Millionen Dollar, was zeigt, wie real die Nachfrage bereits ist. Die kettenübergreifende Brücke verbindet mehrere Netzwerke, sodass Handelsvolumen ab dem ersten Tag vorhanden sein kann. Andere Projekte müssen ihr Volumen erst mühsam über voneinander getrennte Ketten hinweg aufbauen, bevor überhaupt Bewegung entsteht. Vor der erwarteten Binance-Listung lässt sich der laufende Stand direkt bei Pepeto prüfen, und er wächst mit jedem Tag.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt zurückkehrendes Fondsgeld und einen Markt, in dem die Angst weiter den Ton angibt. Frühe ETH-Halter, die den Bewegungen großer Wallets folgten, sagen heute alle dasselbe, sie hätten deutlich mehr kaufen sollen. Genau dieses Signal blinkt derzeit im Vorverkauf von Pepeto. Dort ist Kapital von Wallets angekommen, die gerechnet haben, bevor die Menge auftauchte. Ein Einstieg zum heutigen Vorverkaufspreis vor der erwarteten Binance-Listung folgt demselben Signal, das früher echtes Vermögen aufgebaut hat. Wer dieses Fenster verstreichen lässt, könnte am Ende das teuerste Bedauern des Zyklus mitnehmen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Ende Juli 2026 aus?

ETH notiert bei rund 1.904 Dollar in einer Spanne zwischen 1.860 und 1.968 Dollar. Die dritte Zuflusswoche und der Zinsentscheid vom 29. Juli bestimmen die Richtung.

Warum fällt Pepeto in dieser Marktphase auf?

Pepeto verbindet PepetoSwap mit einer kettenübergreifenden Brücke, geprüft von SolidProof. Der Einstieg führt über pepetocoin.com, und der Stand des Vorverkaufs ist auf pepetocoin.com einsehbar.