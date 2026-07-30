Sheridan (ots) -Während Gleichaltrige im Büro oder im Schichtdienst arbeiten, entscheiden sich junge Frauen vermehrt für einen ortsunabhängigen Berufsalltag. Doch zwischen realen Möglichkeiten und zweifelhaften Versprechen fällt die Orientierung oft schwer. Worauf kommt es dabei wirklich an?Die Vorstellung, ortsunabhängig zu arbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenidee zu einem ernstzunehmenden Arbeitsmodell entwickelt. Insbesondere junge Frauen hinterfragen zunehmend klassische Erwerbsbiografien und suchen nach Alternativen zu starren Arbeitszeiten, begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten und finanzieller Unsicherheit. Gleichzeitig wächst die Zahl an Angeboten im Bereich Coaching und Online-Business - nicht alle davon sind seriös. Entsprechend groß ist die Skepsis gegenüber vermeintlich schnellen Erfolgsmodellen. Umso wichtiger wird die Frage, woran sich tragfähige Konzepte erkennen lassen. Eine, die diese Entwicklung nicht nur beobachtet, sondern selbst durchlaufen hat, ist Maya Engel, Gründerin von Remote Angels.Mit 17 begann Maya Engel eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Am Monatsende blieben rund 600 Euro übrig, die Tage verliefen weitgehend gleich. "Ich saß den ganzen Tag in diesem Büro und habe mich irgendwann gefragt, ob das wirklich meine nächsten Jahrzehnte sein sollen", berichtet sie. Nach der Ausbildung reiste sie nach Asien. In einem Café in Thailand traf sie erstmals auf eine Frau, die ortsunabhängig arbeitete. "In diesem Moment wurde mir klar, dass es auch anders gehen kann", erinnert sich Maya Engel. Zurück in Deutschland baute sie sich schrittweise eine Selbstständigkeit im Bereich Social-Media-Management auf - eine Tätigkeit, bei der Unternehmen bei der Planung, Erstellung und Pflege ihrer Inhalte in sozialen Netzwerken unterstützt werden. Ihren ersten Kunden gewann sie über LinkedIn. Heute arbeitet Maya Engel ortsunabhängig, lebt zeitweise in Südostasien und führt mit Remote Angels ein Unternehmen, das Frauen beim Einstieg in die ortsunabhängige Selbstständigkeit begleitet. Ihre Erfahrungen haben ihr gezeigt, worauf es dabei ankommt - und welche konkreten Schritte entscheidend sind, um einen realistischen und tragfähigen Einstieg in die ortsunabhängige Selbstständigkeit zu schaffen.1. Lerne eine echte Fähigkeit - keinen TrickDer entscheidende Faktor ist eine konkrete, erlernbare Fähigkeit, die am Markt tatsächlich gebraucht wird. "Ortsunabhängigkeit entsteht nicht durch einen geheimen Trick oder passives Einkommen über Nacht", sagt Maya Engel. "Sondern durch eine Leistung, für die Unternehmen bereit sind zu zahlen." Social-Media-Management ist ein Beispiel dafür: eine gefragte, praxisnahe Tätigkeit, die sich unabhängig vom Standort ausüben lässt.2. Setze auf etwas mit echter NachfrageEin tragfähiges Modell basiert auf einem klaren Bedarf. Unternehmen benötigen kontinuierlich Inhalte und Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken - häufig fehlen dafür jedoch Zeit oder internes Know-how. "Ein funktionierendes Geschäftsmodell erkennt man daran, dass Kunden bereit sind, langfristig dafür zu zahlen, weil es ihnen einen echten Mehrwert bietet", erklärt Maya Engel.3. Lass dich von jemandem begleiten, der den Weg selbst gegangen istErfahrung ist ein entscheidender Faktor. "Ich kenne die Ausgangssituation vieler Frauen sehr genau, weil ich selbst dort stand", sagt Maya Engel. Wer den Weg bereits gegangen ist, kann nicht nur Strategien vermitteln, sondern auch typische Hürden realistisch einordnen und gezielt begleiten.4. Achte darauf, dass die Menschen zu dir passenNeben fachlichen Inhalten spielt auch das Umfeld eine zentrale Rolle. Bei Remote Angels ist der Community-Gedanke fest verankert: Teilnehmerinnen vernetzen sich und treffen sich regelmäßig an verschiedenen Orten weltweit. "Gerade am Anfang ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Ziele verfolgen und den Weg nachvollziehen können", so Maya Engel.5. Schau dir die echten Ergebnisse anAussagekräftiger als Versprechen sind konkrete Entwicklungen. Beispiele aus der Praxis zeigen, wie unterschiedlich die Ausgangssituationen sein können: Eine Teilnehmerin wechselte aus dem öffentlichen Dienst in die Selbstständigkeit und arbeitet heute aus Thailand. Eine andere erzielt inzwischen ein stabiles Einkommen als Social-Media-Managerin. "Entscheidend ist oft weniger der kurzfristige finanzielle Erfolg, sondern die persönliche Entwicklung", betont Maya Engel. "Viele gewinnen vor allem Klarheit darüber, wie sie ihr Leben gestalten möchten."Und genau darin liegt aus ihrer Sicht der zentrale Unterschied zwischen kurzfristigen Versprechen und nachhaltigen Konzepten: Es geht nicht um schnelle Ergebnisse, sondern um einen strukturierten, realistischen Weg in die Selbstständigkeit.Du willst als Frau raus aus dem 9-to-5? Vereinbare jetzt einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin mit Maya Engel von Remote Angels: remote-angels.comPressekontakt:Remote AngelsEngel Media Group LLCVertreten durch: Maya EngelKontakt: info@remote-angels.comWebsite: remote-angels.comOriginal-Content von: Remote Angels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183114/6324218