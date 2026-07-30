Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vor China-Exportstopp: Firma könnte sich Zugriff auf 12-Mrd.-$-Chance sichern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JFWK | ISIN: US61945C1036 | Ticker-Symbol: 02M
Tradegate
30.07.26 | 15:42
19,785 Euro
+0,15 % +0,030
Branche
Chemie
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
THE MOSAIC COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THE MOSAIC COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
19,51519,56016:02
19,53519,58516:01
ratgeberGELD.at
30.07.2026 11:39 Uhr
319 Leser
Artikel bewerten:
(2)

The Mosaic Company - MOS: Bottomfishing-Setup bei gemischten fundamentalen Zahlen!

Kaufsignale im Agrarsektor?

Finanzkennzahlen bei The Mosaic Company (MOS) nicht wirklich eindeutig, aber stabile Nachfrage nach Düngemitteln!

The Mosaic Company (MOS) - US61945C1036

Rückblick: Nach einem über Monate anhaltenden Abverkauf hat sich das Chartbild der Mosaic-Aktie zuletzt deutlich stabilisiert. Ein blitzsauberes Bottomfishing-Setup liegt allerdings noch nicht ganz vor, weil das höhere Tief vom 9. Juli nicht genügend Abstand - nach strenger Definition sollten es 20 Kerzen sein - zur Seite hat. Der Kurs fiel im vergangenen Halbjahr kontinuierlich unter die fallenden gleitenden Durchschnitte zurück, ehe sich im Bereich von 20 bis 22 US-Dollar eine Bodenbildung entwickelte.

Mosaic-Aktie: Chart vom 29.07.2026, Kürzel: MOS Kurs: 22.62 USD, Tageschart Quelle: TWS



Mögliches bullisches Szenario

Das Chartbild zeigt ein klassisches Bottom-Fishing-Setup, bei dem die Widerstandszone um 23.30 USD über den weiteren Kursverlauf entscheiden dürfte. Gelingt der Ausbruch über diesen Bereich, könnte dies ein technisches Kaufsignal auslösen und den Weg in Richtung der Marke von 32 USD freimachen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert die Aktie erneut an der Widerstandszone und fällt unter den Unterstützungsbereich um 22 USD zurück, wäre die laufende Bodenbildung zunächst infrage gestellt. In diesem Fall dürfte ein erneuter Test der Tiefs vom Juni wahrscheinlich werden, womit einen neue Abverkaufswelle einsetzen könnte. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei rund 22 USD platzieren, um das Risiko eines Fehlausbruchs konsequent zu begrenzen.

Meinung

The Mosaic Company mit Hauptsitz in Tampa im US-Bundesstaat Florida zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Düngemitteln. Das Unternehmen entstand durch den Zusammenschluss der Düngemittelsparten von Cargill und IMC Global und bietet vor allem Phosphat- und Kalidünger sowie weitere Pflanzennährstofflösungen für die globale Landwirtschaft an. Zuletzt profitierte Mosaic von einer stabilen Nachfrage sowie höheren Absatzpreisen, was zu einem Umsatzanstieg und einer verbesserten Ergebnisentwicklung führte. Gleichzeitig wirkten sich Kostendisziplin und eine effizientere Produktion positiv auf die Profitabilität aus, sodass das Unternehmen seine Ertragskraft trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds steigern konnte. Im Jahr 2025 konnte der Gewinn pro Aktie um 209 Prozent gesteigert werden. Die solide operative Entwicklung und der Fokus auf eine effiziente Kapitalallokation bilden ebenfalls eine gute Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. The Mosaic Company verfehlte allerdings im ersten Quartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn von 0,05 US-Dollar je Aktie deutlich die Erwartungen und rutschte durch hohe Rohstoffkosten in einen Nettoverlust von 258 Millionen USD. Als Reaktion darauf drosselte das Unternehmen die Produktion, strich seine US-Phosphatprognose und senkte das Investitionsbudget um 250 Millionen USD. Fundamental kommen wir somit zu einer gemischten Einschätzung. Für unsere Trade-Entscheidungen sollten wir uns in erster Linie am Chartbild orientieren.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 110.20 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu The Mosaic Company ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/mosaic-aktie-stabil-umsatzplus-und-bessere-ergebnislage-stuetzen-mos.html
  • Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von





© 2026 ratgeberGELD.at
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.