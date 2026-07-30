The Mosaic Company - MOS: Bottomfishing-Setup bei gemischten fundamentalen Zahlen!

Kaufsignale im Agrarsektor?

Finanzkennzahlen bei The Mosaic Company (MOS) nicht wirklich eindeutig, aber stabile Nachfrage nach Düngemitteln!

The Mosaic Company (MOS) - US61945C1036

Rückblick: Nach einem über Monate anhaltenden Abverkauf hat sich das Chartbild der Mosaic-Aktie zuletzt deutlich stabilisiert. Ein blitzsauberes Bottomfishing-Setup liegt allerdings noch nicht ganz vor, weil das höhere Tief vom 9. Juli nicht genügend Abstand - nach strenger Definition sollten es 20 Kerzen sein - zur Seite hat. Der Kurs fiel im vergangenen Halbjahr kontinuierlich unter die fallenden gleitenden Durchschnitte zurück, ehe sich im Bereich von 20 bis 22 US-Dollar eine Bodenbildung entwickelte.

Mosaic-Aktie: Chart vom 29.07.2026, Kürzel: MOS Kurs: 22.62 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Das Chartbild zeigt ein klassisches Bottom-Fishing-Setup, bei dem die Widerstandszone um 23.30 USD über den weiteren Kursverlauf entscheiden dürfte. Gelingt der Ausbruch über diesen Bereich, könnte dies ein technisches Kaufsignal auslösen und den Weg in Richtung der Marke von 32 USD freimachen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert die Aktie erneut an der Widerstandszone und fällt unter den Unterstützungsbereich um 22 USD zurück, wäre die laufende Bodenbildung zunächst infrage gestellt. In diesem Fall dürfte ein erneuter Test der Tiefs vom Juni wahrscheinlich werden, womit einen neue Abverkaufswelle einsetzen könnte. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei rund 22 USD platzieren, um das Risiko eines Fehlausbruchs konsequent zu begrenzen.

Meinung

The Mosaic Company mit Hauptsitz in Tampa im US-Bundesstaat Florida zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Düngemitteln. Das Unternehmen entstand durch den Zusammenschluss der Düngemittelsparten von Cargill und IMC Global und bietet vor allem Phosphat- und Kalidünger sowie weitere Pflanzennährstofflösungen für die globale Landwirtschaft an. Zuletzt profitierte Mosaic von einer stabilen Nachfrage sowie höheren Absatzpreisen, was zu einem Umsatzanstieg und einer verbesserten Ergebnisentwicklung führte. Gleichzeitig wirkten sich Kostendisziplin und eine effizientere Produktion positiv auf die Profitabilität aus, sodass das Unternehmen seine Ertragskraft trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds steigern konnte. Im Jahr 2025 konnte der Gewinn pro Aktie um 209 Prozent gesteigert werden. Die solide operative Entwicklung und der Fokus auf eine effiziente Kapitalallokation bilden ebenfalls eine gute Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. The Mosaic Company verfehlte allerdings im ersten Quartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn von 0,05 US-Dollar je Aktie deutlich die Erwartungen und rutschte durch hohe Rohstoffkosten in einen Nettoverlust von 258 Millionen USD. Als Reaktion darauf drosselte das Unternehmen die Produktion, strich seine US-Phosphatprognose und senkte das Investitionsbudget um 250 Millionen USD. Fundamental kommen wir somit zu einer gemischten Einschätzung. Für unsere Trade-Entscheidungen sollten wir uns in erster Linie am Chartbild orientieren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 110.20 Milliarden USD

Meine Meinung zu The Mosaic Company ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/mosaic-aktie-stabil-umsatzplus-und-bessere-ergebnislage-stuetzen-mos.html

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Autor: Thomas Canali

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