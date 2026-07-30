Die BaFin kontrolliert künftig, wie Banken und Versicherer KI einsetzen. Neue Transparenzpflichten, Vorgaben für Hochrisiko-Systeme und empfindliche Bußgelder setzen dabei klare Grenzen. Die Finanzaufsicht BaFin bekommt eine zusätzliche Aufgabe: Sie wird in Zukunft auch den Einsatz von KI-Systemen bei Banken und Versicherern überwachen. Konkret geht es dabei etwa um die Überwachung von KI-Tools, die unmittelbar mit Menschen in Kontakt kommen. Außerdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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