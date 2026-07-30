Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins am Mittwochabend um 20:00 Uhr MESZ zum fünften Mal in Folge bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, so die Börse Stuttgart.Drei der stimmberechtigten Mitglieder hätten dabei für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte votiert. Fed-Chef Kevin Warsh habe die Entscheidung auf der anschließenden Pressekonferenz als "besonders umsichtig in unsicheren Zeiten" bezeichnet und betont, die Notenbank werde Preisstabilität durchsetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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