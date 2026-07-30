Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz einer weiterhin zu hohen Inflationsrate entschied sich die Federal Reserve auf ihrer Sitzung im Juli erneut dazu, die Leitzinsen unverändert zu lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die wirtschaftliche Einschätzung in der geldpolitischen Erklärung identisch mit der Version vom Juni gewesen sei, habe die Abstimmungsaufteilung gezeigt, dass die Entscheidung zu konstanten Zinsen dieses Mal nicht einstimmig gewesen sei. Kevin Warshs sogenannter "Familienstreit" scheine sich somit zu verschärfen, da eine wachsende Fraktion des FOMC offen die Notwendigkeit sehe, den anhaltenden Inflationsdruck durch Zinserhöhungen zu bekämpfen. Es werde von den im Sommer veröffentlichten Daten abhängen, ob diese Gruppe letztlich das letzte Wort haben werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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