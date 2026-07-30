Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der US-Notenbank, dass Leitzinsniveau nicht zu verändern, hat an den Finanzmärkten dazu geführt, dass die Zinserhöhungserwartungen nachgelassen haben, so die Analysten der Helaba.Ein Schritt im September werde nun mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70% eingepreist, zuvor seien es fast 100% gewesen. Klare Signale vonseiten der Fed habe es aber nicht gegeben. Dennoch seien die Renditen deutlich gestiegen, was auch mit zunehmenden Inflationssorgen zu erklären sei. Für Unsicherheit sorge zudem mal wieder der Nahost-Konflikt. Das Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen setze sich fort. Nachdem es zunächst den Anschein gehabt habe, dass der Konflikt diplomatisch gelöst werden könnte, sei man derzeit wieder im Angriffsmodus. Die Ölpreise seien gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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