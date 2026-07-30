Das zweite Quartal lag leicht unter unseren Erwartungen, jedoch wird der zugrunde liegende Trend zunehmend konstruktiv: Die Nachfrage nach 300mm bleibt stark, der Ramp-up in Singapur verbessert die Auslastung, und die aufkommende Erholung im 200mm-Segment deutet darauf hin, dass die Power-Inventare endlich abnehmen. Die kurzfristigen Erträge bleiben durch schwache Preise, ungünstige Produktmix und hohe Abschreibungen eingeschränkt, jedoch stärken das zunehmende Kundeninteresse, die hohe Branchenauslastung für 300mm und stabilisierende Nicht-LTA-Preise die Argumentation für eine breitere Preiserholung und eine stärkere Verhandlungsmacht im Jahr 2027. Nach der scharfen Korrektur des Aktienkurses glauben wir, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis attraktiv geworden ist, was uns veranlasst, unser Kursziel von EUR 70,00 auf EUR 85,00 anzuheben und die Aktien von SELL auf BUY hochzustufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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