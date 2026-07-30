CECONOMY lieferte im dritten Quartal solide Ergebnisse, mit um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Umsätzen, die um 8,0% stiegen, und einem bereinigten EBIT, das sich um 19 Mio. EUR auf -5 Mio. EUR verbesserte. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBIT um 22,1% auf 342 Mio. EUR, was das FY 2025/26-Ziel von etwa 500 Mio. EUR in Reichweite bringt. Die regionale Performance war gemischt, wobei DACH aufgrund von wetter- und weltmeisterschaftsbedingter Nachfrage wieder Wachstum verzeichnete. An seinem Strategie-Tag im Juli setzte CECONOMY ein neues Ziel für das Geschäftsjahr 2028/29 von 800 Mio. EUR bereinigtem EBIT. Die Übernahme durch JD.com schreitet voran. Es bleiben nur noch zwei regulatorische Hürden (Österreich, EU-Subventionskontrolle), wobei der Abschluss weiterhin für das zweite Halbjahr 2026 erwartet wird. Wir bestätigen unser SELL-Rating und das Kursziel von 4,60 EUR, das weiterhin den Angebotspreis von JD.com als relevante Bewertungsbasis widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag
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