Die Deutsche Bank hat mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal einen Rekordgewinn eingefahren und kündigt zusätzlich einen neuen Aktienrückkauf an. Charttechnisch steht die Aktie nun direkt vor einer Widerstandszone, die zwei mögliche Kaufchancen im Falle eines Rücksetzers eröffnet. Rekordquartal und neuer Aktienrückkauf Die Deutsche Bank hat am Mittwoch mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal überrascht. Das Vorsteuerergebnis stieg auf knapp 2,7 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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