Die Aktie von Seagate Technology zeigt sich trotz der zuletzt erhöhten Volatilität im Technologiesektor bemerkenswert robust. Dank einer starken Geschäftsentwicklung, steigender Margen und anhaltender Nachfrage aus dem KI-Umfeld eröffnen sich aus Sicht vieler Investoren weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem KI-Sektor wie Sandisk, Micron oder SK hynix hat sich Seagate während der jüngsten Marktkorrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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