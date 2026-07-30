Strategy veröffentlicht heute nach US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal. Beim Unternehmen dreht sich inzwischen fast alles um die Bitcoin-Bestände, deren Finanzierung und die Frage, wie lange das bisherige Treasury-Modell auch in einem schwächeren Markt funktioniert. Entsprechend dürften klassische Kennzahlen wie Umsatz oder Gewinn diesmal nur eine untergeordnete Rolle spielen. Bitcoin-Verkäufe sorgen für Kritik Für Gesprächsstoff sorgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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