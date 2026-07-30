Die Meta-Aktie gerät nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich unter Druck und verliert rund -9% an Wert. Damit stellt sich die Frage, ob die Reaktion der Anleger lediglich eine kurzfristige Enttäuschung widerspiegelt oder ob sich daraus eine größere charttechnische Korrektur entwickelt. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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