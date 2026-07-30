Nach dem viel beachteten Börsengang ist bei der SpaceX-Aktie Ernüchterung eingekehrt. Der Kurs liegt mittlerweile nur noch bei rund 112 US$ und damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 135 US$. Vom bisherigen Höchststand bei 225,64 US$ hat die Aktie sogar rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Nun stellt sich die Frage, ob die Korrektur bereits weit genug gelaufen ist oder die hohe Bewertung weiterhin für Druck sorgt. Neue Regeln könnten SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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