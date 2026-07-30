Ein Programmierfehler in einem Verwaltungsprogramm hat dazu geführt, dass rund 100 Abiturient:innen in Baden-Württemberg ein fehlerhaftes Â Abitur-Zeugnis bekommen haben - meist war es zu gut. Die Abiturprüfung ist für viele junge Menschen ein großes Ereignis. Umso erleichterter sind sie, wenn sie die Prüfungen hinter sich haben und sich damit ins Studium oder in die Ausbildung stürzen können. Auch in Baden-Württemberg haben viele Abiturient:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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