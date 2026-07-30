© Foto: Berit Kessler - CHROMORANGEDer US-Kaffeehausbetreiber Starbucks hat am Mittwochabend ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Die Aktie kann sich deutlich steigern. Starbucks: Ein Dividendenwachstumswert kämpft sich zurück In den vergangenen Jahren gab es für die Anlegerinnen und Anlegern von Starbucks nicht viel zu holen. Die vor der Corona-Pandemie als Dividendenwachstumswert beliebte Aktie handelte überwiegend volatil seitwärts, nachdem das Unternehmenswachstum weitgehend zum Erliegen gekommen war und der Konzern mit einem operativen Turnaround haderte. Inzwischen läuft es wieder deutlich besser, die Aktie konnte sich in den zurückliegenden 12 Monaten um 12 Prozent steigern und näherte sich vor wenigen Wochen …
Enthaltene Werte: US8552441094,XD0016549XXXDen vollständigen Artikel lesen
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