Das Bundesbauministerium hat die Bedingungen für die Förderung "Jung kauft Alt" angepasst, die Familien beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum im Bestand unterstützt. So erhalten Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen höhere Kreditbeträge und mehr Flexibilität bei der energetischen Sanierung. Mit dem Förderprogramm "Jung kauft Alt" unterstützt der Bund Familien beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum im Bestand. Das Programm ist im September 2024 gestartet. Gefördert wird der Kauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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