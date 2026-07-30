Der Verband Deutscher Honorarberater hat einen neuen Vorstand gewählt. Neu dabei sind Lothar Rauer und Paul Hohenstein. Vorstandssprecher bleibt Alexander Lotz. Zudem startet der Verband ein Weiterbildungsprogramm für Honorarberater. Der Verband Deutscher Honorarberater (VDH) gibt eine Erweiterung des Vorstands bekannt sowie die weitere strategische Neuausrichtung des Verbands. Im Rahmen der Sitzverlegung von Nürnberg nach Frankfurt am Main wurden Lothar Rauer und Paul Hohenstein neu in den Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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