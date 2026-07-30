XRP Prognose unter Druck während der Senat den CLARITY Act auf Eis legt

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Die XRP Prognose hat innerhalb von 48 Stunden ihren wichtigsten Treiber verloren. Der US-Senat legte den CLARITY Act am Montag zur Seite und schob Nominierungen sowie ein Sanktionspaket nach vorn. XRP rutschte um rund fünf Prozent ab und verteidigt die Marke von einem Dollar nur knapp. Das Handelsvolumen sprang um 71 Prozent auf 2,54 Milliarden Dollar, ein Zeichen dafür, wie ernst es die Verkäufer meinten. Hängt die gesamte XRP Prognose wirklich an einem einzigen Gesetz in Washington?

XRP Prognose nach dem Stopp des CLARITY Act im Senat

Mehrheitsführer John Thune schob das Gesetz am Montag beiseite, damit zuerst Nominierungen und ein Russland-Paket abgestimmt werden. Laut Decrypt beginnt die Sommerpause am 7. August, es bleiben nur wenige Sitzungstage. Kommt der Termin nicht zustande, verliert die XRP Prognose ihren wichtigsten institutionellen Auslöser bis weit ins nächste Jahr. Das Gesetz würde XRP dauerhaft als Ware einstufen und Ripple sowie ETF-Anbietern die Rechtsgrundlage geben, die sie seit Jahren fordern.

XRP fiel am Dienstag um rund fünf Prozent in Richtung der Dollar-Marke, wie Benzinga berichtet. In 24 Stunden wurden mehr als 670 Millionen Dollar liquidiert, davon 533 Millionen auf der Käuferseite. Am Mittwoch erholt sich der Kurs auf rund 1,09 Dollar, der Marktwert liegt bei etwa 65 Milliarden Dollar.

Ein Death Cross ist aktiv, der RSI steht bei 40,9 Punkten. Der Monats-RSI ist damit stärker überverkauft als während des Corona-Crashs im Jahr 2020.

Die optimistischste XRP Prognose stammt von Standard Chartered mit acht Dollar, gebunden an die Zustimmung des Senats und vier bis acht Milliarden Dollar an neuen ETF-Zuflüssen. Selbst im besten Fall braucht die Bewegung ein Gesetz, Milliarden an neuem Geld und viel Geduld. Wer im gleichen Zeitraum ein Vielfaches sucht, muss dort suchen, wo ein Kurs nicht von Washington abhängt.

Pepeto braucht für seinen Zeitplan kein Gesetz aus Washington

Während die XRP Prognose auf ein Votum wartet, entsteht die Nachfrage bei Pepeto aus einer ganz anderen Quelle. Das Projekt stammt vom selben Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der damals PEPE gestartet hat. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die eingestiegen sind, während sich der breite Markt zurückzog. Dieselbe Angst, die die Kurse gedrückt hat, lenkte neues Kapital in Einstiege vor dem Listing, bei denen das Fenster für Rendite noch offen steht.

Was das Projekt von einem gewöhnlichen Meme-Coin trennt, ist PepetoSwap, eine dezentrale Börse ohne Handelsgebühren, gebaut für den Handel mit Meme-Token. Eine Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ebenfalls ohne Kosten. Beide Werkzeuge stecken bereits in der letzten Testphase. Der Token läuft auf einer Menge von 420 Billionen Stück zu einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar, der mit dem Start des Börsenhandels verschwindet.

Geprüft wurde der Vertrag von SolidProof, das Team hat den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Kauf möglich war. Auf der Website von Pepeto läuft der Fortschritt des Verkaufs live mit, und die Zahl steigt weiter, obwohl der Angst-und-Gier-Index tief im Angstbereich steht. Jeder Text zur XRP Prognose beschreibt, wie regulatorische Klarheit neue Einstiege schafft, und genau diese Einstiege gibt es hier bereits zum Presale-Preis.

Das erwartete Binance-Listing bringt den Kurs vom Verkauf auf den offenen Markt. Die Lücke zwischen diesen beiden Zahlen ist genau der Ort, an dem die Rendite für frühe Käufer entsteht. Wallets, die PEPE zum Start gekauft haben, verwandelten kleine Beträge in lebensverändernde Summen, bevor die Masse den Namen überhaupt kannte. Dieselbe frühe Überzeugung bildet sich gerade erneut, diesmal zu einem noch niedrigeren Preis. Hinter dem Token stehen dabei eine fertige Börse und Cross-Chain-Werkzeuge, die PEPE damals nicht hatte.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an einen Kalender in Washington gebunden, der sich jede Woche verschieben kann. XRP war einmal ebenfalls billig, deutlich unter einem Cent, bevor der Kurs drei Dollar überschritt und frühe Wallets echtes Vermögen aufbauten. Bei 65 Milliarden Dollar Bewertung lässt sich dieser Weg kaum ein zweites Mal gehen. Millionen, die während der Angst in den Pepeto-Verkauf fließen, deuten darauf hin, dass diese Wallets ein ähnliches Ergebnis erwarten. Ein Projekt vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit einem erwarteten Listing bei Binance zeigt, wie so ein Ergebnis entstehen kann. Wer heute einsteigt, zahlt den Presale-Preis, wer wartet, zahlt am ersten Handelstag den Marktpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach dem Stopp im Senat aus?

XRP notiert bei rund 1,09 Dollar und verteidigt die Marke von einem Dollar. Ohne Abstimmung über den CLARITY Act bleibt der Bereich zwischen 1,12 und 1,18 Dollar der entscheidende Widerstand.

Warum steht Pepeto neben etablierten Token in der Diskussion?

Pepeto steht im Presale bei mehr als 10 Millionen Dollar und bietet mit PepetoSwap eine gebührenfreie Börse schon vor dem Listing. Der von SolidProof geprüfte Verkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.