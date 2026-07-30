Microsoft übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen und überzeugt vor allem mit dem starken Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Die Aktie legt nachbörslich zeitweise rund 9 Prozent zu. Gleichzeitig bleiben die enormen Investitionen in Rechenzentren und künstliche Intelligenz ein zentrales Risiko.Umsatz übertrifft die Prognosen Microsoft hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar erzielt, umgerechnet rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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