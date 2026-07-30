DJ Adidas-CEO bekräftigt Margenziele 2027 und 2028 - 2Q-Marge enttäuscht

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas-CEO Björn Gulden sieht das Unternehmen - trotz eines deutlichen Rückwärtsgangs bei der operativen Marge im zweiten Quartal - auf Kurs für die Margenziele 2027 und 2028. Er bekräftigte, dass Adidas im kommenden Jahr eine operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) von 10 Prozent erreichen will, 2028 - bzw ab 2028 - soll die Marge über 10 Prozent liegen. Für 2026 hat der Konzern kein Margenziel veröffentlicht.

Im dritten Quartal verschlechterte sich die operative Gewinnmarge deutlich - auf 8,5 Prozent von 9,2 Prozent im Vorjahr. Dies enttäuschte die Markterwartungen, die mit einer Verbesserung gerechnet hatten, auf 9,5 Prozent. Die Adidas-Aktie brach um 17 Prozent ein.

Deutlich erhöhte Marketingaufwendungen - vor allem im Zusammenhang mit der Fußball-WM der Männer - haben im Quartal die Marge gedrückt und das Gewinnwachstum begrenzt. Insgesamt stiegen die Marketing- und Point-of-Sale-Aufwendungen im Quartal um knapp 30 Prozent auf 924 Millionen Euro, das entsprach 13,7 Prozent des Umsatzes (Vorjahr 12,0).

CEO-Gulden zeigte sich "überrascht" über die Kursentwicklung am Donnerstag. "Ich denke, wir haben geliefert, was wir versprochen haben", sagte er in der Medien-Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. In Bezug auf die um 212 Millionen Euro höheren Marketingausgaben im Quartal habe der Konzern "entschieden, dass es der Zeitpunkt war, es zu tun". Adidas werde immer ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen herstellen, "aber nicht versuchen, in einem Quartal wie diesem besonders profitabel zu sein, um Eindruck zu schinden", sagte Gulden. In den kommenden Quartalen werde Adidas "normale Investitionen in Marketing tätigen".

Im Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni betrug die Marge 9,6 Prozent, unverändert zum Vorjahr.

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July 30, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

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