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JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ERNENNT CALLUM TURNER ZUM GLOBAL AMBASSADOR



30.07.2026 / 12:35 CET/CEST

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Johnnie Walker Blue Label geht eine Partnerschaft mit Callum ein, während dieser seine Meilensteine feiert und sein Streben nach Fortschritt sowohl vor als auch hinter der Kamera fortsetzt LONDON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, der legendäre Luxus-Scotch-Whisky, gibt heute bekannt, dass der gefeierte Schauspieler und Stilikone Callum Turner zum globalen Botschafter ernannt wurde. Diese Zusammenarbeit markiert den Beginn einer einjährigen Partnerschaft, die Fortschritt, Handwerkskunst und die Momente, die wirklich zählen, feiert. Sie soll dazu beitragen, neue Zielgruppen für den Whisky zu gewinnen und ihn gleichzeitig fest in der globalen Popkultur zu verankern. Bekannt für seine zurückhaltend-magnetische Leinwandpräsenz und seinen mühelosen Stil, lässt Callum im Rahmen der Partnerschaft mit Johnnie Walker Blue Label seine Fans an den Feierlichkeiten, Ritualen und Reflexionen teilhaben, die die bedeutenden Momente prägen - ganz im Sinne der Seltenheit und Raffinesse, die Johnnie Walker Blue Label selbst auszeichnen. Mit drei Sommerfilmen und einer Fernsehserie in Aussicht ist Callums Aufstieg beeindruckend. Derzeit ist Callum auf der großen Leinwand in den Independent-Filmen "Rose Bush Pruning" und "Rose of Nevada" zu sehen und wird in der kommenden, mit Spannung erwarteten romantischen Komödie "One Night Only" die Hauptrolle übernehmen. Im nächsten Jahr wird er als männlicher Hauptdarsteller in der Apple TV+-Verfilmung von "Neuromancer" zu sehen sein - eine Karriereentwicklung, die genau dem Fortschritt entspricht, für den sich Johnnie Walker seit über zwei Jahrhunderten einsetzt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Callum in einer Reihe von ungezwungenen Videos und intimen Porträts als Hauptdarsteller gefeiert, während er sein Glas erhebt und Johnnie Walker Blue Label in den Mittelpunkt jeder Feier stellt, sei sie nun groß oder klein. Callum begibt sich auf eine Entdeckungsreise nach Schottland, um einen bemerkenswerten Whisky zu entdecken, der durch Seltenheit, Handwerkskunst und Geschmack geprägt ist, und zeigt dabei, welche außergewöhnlichen Anstrengungen der Master Blender unternimmt, um Whiskys mit ausreichender Tiefe und Charakter zu beschaffen. Diese Reise und weitere Momente im Laufe des Jahres zeigen, warum Johnnie Walker Blue Label der perfekte Anstoß für die Momente ist, auf die es wirklich ankommt. Callum Turner sagte: "Das Ethos von Johnnie Walker Blue Label habe ich schon immer bewundert. Da nur eines von zehntausend Fässern die Auswahl schafft, ist es gerade diese Sorgfalt, die den Unterschied ausmacht. Blue Label ist die erste Flasche, nach der ich greife, wenn ich mit meinen Freunden feiere, und nun ist es mir eine echte Ehre, offiziell eine Partnerschaft einzugehen." Über seine angesehene Filmkarriere hinaus erstreckt sich Callums Einfluss auf die Mode und die zeitgenössische Kultur, was ihn zu einem der prägendsten Talente seiner Generation macht. Sein zurückhaltendes Selbstbewusstsein, seine Authentizität und sein unermüdliches Streben nach Exzellenz verkörpern die Werte, die Johnnie Walker Blue Label seit Generationen auszeichnen. Neil Shah, Global Brand Director bei Johnnie Walker: "Seit über 200 Jahren setzt sich Johnnie Walker für Fortschritt in all seinen Formen ein, und Johnnie Walker Blue Label ist der Inbegriff davon. Callum verkörpert genau diesen Geist: still und beharrlich, unermüdlich seinem Handwerk verschrieben, der seinen eigenen Weg geht und dabei seinen Wurzeln treu bleibt. Wir sind stolz darauf, ihn in der Johnnie Walker Blue Label-Familie willkommen zu heißen, während er das nächste Kapitel seiner Reise beginnt, und feiern seinen anhaltenden Aufstieg als Ikone des Stils und der Leinwand im Sinne des Keep Walking-Geistes." Ganz gleich, ob Sie einen persönlichen Meilenstein feiern oder sich mit den Menschen treffen, die Ihnen am meisten am Herzen liegen - Johnnie Walker Blue Label wurde für Momente geschaffen, die es wert sind, genossen zu werden. Hergestellt aus einigen der wertvollsten Whiskys Schottlands, hat er sich dank seiner außergewöhnlichen Charaktertiefe und seiner bemerkenswerten Geschmeidigkeit zum Whisky der Wahl für die bedeutendsten Feierlichkeiten im Leben entwickelt. Nur eines von 10.000 Fässern aus den unvergleichlichen Reserven gereifter schottischer Whiskys von Johnnie Walker - darunter auch einige aus längst stillgelegten "Geister"-Brennereien - verfügt über die bemerkenswerte Charaktertiefe, die für Blue Label erforderlich ist. Folgen Sie @JohnnieWalker auf Instagram, um während der gesamten Dauer der Partnerschaft auf dem Laufenden zu bleiben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/johnnie-walker-blue-label-ernennt-callum-turner-zum-global-ambassador-302837158.html



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