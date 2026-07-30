Werden deutsche Planlosigkeit und französischer Protektionismus die deutschen Autobauer retten? Unwahrscheinlich, verfolgen doch Paris und Berlin ähnliche ideologische Ziele. Alles läuft auf den Ausbau einer grünen Staatswirtschaft hinaus, da herrscht Einigkeit. Die Befindlichkeiten der Privatwirtschaft sind Nebensache. Angesichts der dramatischen Lage würde man bei den Autobauern wohl jeden noch so hoffnungslosen Fluchtweg antreten, um dem D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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