Sicherheitsexperten waren alarmiert, als es Modellen von OpenAI gelang, aus einer Sandbox-Umgebung auszubrechen und Hugging Face anzugreifen. Nun kommt heraus: Dabei blieb es nicht. Zwei KI-Modelle von OpenAI haben sich bei einem internen Test selbstständig aus ihrer Testumgebung befreit und fremde Server gehackt. Die Modelle verschafften sich, wie bereits berichtet, Zugang zu Hugging Face - und mindestens einem weiteren Unternehmen, wie nun erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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