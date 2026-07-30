London (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen Wochen und Monate haben viele Anleiheinvestoren überrascht, so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Fixed Income bei Royal London Asset Management (RLAM).Als der Konflikt im Iran an Bedeutung gewonnen habe, hätten Anleihen nicht als sicherer Hafen funktioniert. Traditionell seien es in solchen Phasen vor allem Staatsanleihen und die Zinsduration im Portfolio, die Schwankungen abdämpfen würden. Dieses Mal sei das jedoch nicht erkennbar gewesen. Dafür sehe man mehrere Gründe. Diese würden auch verändern, wie Anleiheportfolios heute aufgestellt würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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