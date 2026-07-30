Dublin (www.anleihencheck.de) - Die laufende geldpolitische Sitzung der Bank of Japan (BoJ) kann spannend werden - jedoch nicht so, wie viele meinen, so Cathal Gaffney, Portfolio Manager bei Mediolanum International Funds.Langfristig würden die Zeichen auf Straffung stehen: Zum einen sei Japans Kerninflation im Juni um 1,6% im Jahresvergleich gestiegen - der erste Anstieg seit drei Monaten. Außerdem sei der Japanische Yen vor Kurzem auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen, was das Risiko eines Inflationsanstiegs weiter verstärke. Die Märkte würden derzeit etwa einen Zinsschritt alle sechs Monate einpreisen, mit der Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember. Doch sie könnten sich irren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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