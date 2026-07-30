Köln (ots) -Was wäre, wenn eine prominente Influencerin einen PENNY Markt nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten dürfte? PENNY hat sich diese Frage nicht nur gestellt, sondern auch beantwortet: Und so eröffnet PENNY heute (30.07.) quasi als Weltpremiere mit "Leylaland" in Frankfurt (Ludwig-Landmann-Straße 81) einen Markt, der völlig anders ist als alle übrigen PENNY Märkte. Am Eröffnungstag ist Leyla Heiter ab 13 Uhr persönlich für ein Meet&Greet in "ihrem" Markt vor Ort.TV- und Instagram-Star Leyla Heiter arbeitet schon länger mit PENNY zusammen und hat dem Markt in der Ludwig-Landmann-Straße 81 ihren ganz eigenen Look verliehen. Von Außen bewusst zurückhaltend, überrascht der Markt im Inneren mit Gold, Glamour und einem extravaganten Style: goldene Palmen, funkelnde Stützen, Kronleuchter, ein Ölgemälde im royalen Stil und sogar eine lebensgroße Leyla-Goldstatue machen den Einkauf - neben weiterer Highlights - zum Erlebnis.Trotz außergewöhnlicher Optik bleibt Leylaland ein echter PENNY Markt: mit rund 3.500 Artikeln, gewohnt günstigen Preisen und ohne "Glamour-Aufschlag". PENNY Leylaland ist keine kurzfristige Pop-up-Aktion, sondern bleibt dauerhaft bestehen.Leyla: "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt! Und jetzt kann ich endlich meiner Community das Ergebnis dieser tollen Zusammenarbeit zeigen. Einfach ein von mir gestalteter PENNY. Das ist ein richtiger Meilenstein für mich. Co- Creations von Stars und Sternchen kennt man ja, aber das ist nochmal was ganz anderes.""Mit PENNY Leylaland schreiben wir Discountgeschichte: Deutschlands erster Influencerinnen-Markt verbindet Einkaufen und Unterhaltung auf neue Art - und bleibt dabei ein echter PENNY mit gewohnt günstigen Preisen", sagt Jan Flemming, Marketingchef von PENNY.Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PENNY Region Südwest: "Wir sind eine feste Größe im Raum Frankfurt. Einzig ein Leuchtturmmarkt hat uns noch gefehlt. Dass wir nun den ersten Influencerinnen-Markt bekommen haben, das ist mega. Ich bin davon überzeugt, dass der PENNY Markt nicht nur für Leyla-Fans zum Mekka wird, sondern auch alle übrigen Kund:innen dort gerne einkaufen und ein bisschen stolz auf diesen PENNY Markt sein können."Eckdaten zu PENNY Leylaland:- Verkaufsfläche: rund 800 Quadratmeter- Öffnungszeiten: montags bis samstags: 07:30 Uhr bis 21:30 Uhr- Anzahl der Mitarbeitenden: 15Über PENNY:PENNY erzielte 2025 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 10 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6324339