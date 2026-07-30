© Foto: Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse hebt die Jahresprognose an und präsentiert neue Ziele bis 2030. Die anfängliche Kursfreude verpuffte am Donnerstag jedoch schnell, die Aktie rutschte deutlich ab und fiel zurück in ihren Seitwärtstrend.Knorr-Bremse hat am Mittwochabend seine Prognose für 2026 angehoben, doch die Börse honoriert das nur kurzzeitig. Nach einer ersten positiven Reaktion im nachbörslichen Handel, wo die Aktie um rund zwei Prozent zulegte, drehte der Kurs am Donnerstag deutlich ins Minus. Zuletzt stand ein Minus von 7,8 Prozent auf 99,90 Euro zu Buche, damit rutscht das Papier zurück in den seit April bestehenden Seitwärtstrend. Bereits im Juli war der Titel zweimal an der Marke von 110,80 Euro …
Enthaltene Werte: DE000KBX1006Den vollständigen Artikel lesen
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