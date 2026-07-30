Digital Assets gehören für Banken und institutionelle Investoren nach wie vor zu den anspruchsvollsten Themen: Die regulatorischen Anforderungen sind hoch, die Marktvolatilität ausgeprägt und ein direktes Engagement in Kryptowährungen erfordert häufig operative und aufsichtsrechtliche Kapazitäten, über die viele Häuser nicht verfügen. "Dazu kommt eine gewisse Risikoscheu, die dem Wunsch nach Krypto-Exposure entgegensteht", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Für viele führt der optimale Weg in die Anlageklasse über Luxemburger Compartments, wie beispielsweise solche, die in marktneutrale Kryptostrategien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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