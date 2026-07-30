Erdähnliche Exoplaneten sind bis zu zehn Milliarden Mal lichtschwächer als ihre Sonnen -Â und entsprechend schwer nachzuweisen. Ein südkoreanisches Forschungsteam bringt bei der Suche nach der Erde 2.0 jetzt die Quantenphysik ins Spiel. Erst kürzlich war es Astronom:innen gelungen, den Begleitstern des roten Überriesen Beteigeuze nachzuweisen. Dazu rechneten Algorithmen über Monate das blendende Licht aus den Aufnahmen heraus. Mit ähnlichen Algorithmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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