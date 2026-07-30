Schwalbach am Taunus (ots) -Pünktlich zum Kinostart von "Spider-Man: Brand New Day" bringt Oral-B echte Superhelden-Power auch ins Badezimmer: Mit der Oral-B iO Kids im MARVEL Spider-Man Design wird Zähneputzen für Kinder zum täglichen Abenteuer - und unterstützt Eltern dabei, die nächste Generation kariesfreier Kinder zu motivieren.Karies ist nach wie vor das häufigste Mundgesundheitsproblem bei Kindern. Gleichzeitig wissen wir, dass Kinder, die eine elektrische Zahnbürste mit rundem Bürstenkopf verwenden, eine um 40 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, kariesfrei zu bleiben[1]. "Die Oral-B iO Kids im MARVEL Spider-Man Design wurde entwickelt, um das Zähneputzen sowohl unterhaltsamer als auch effektiver zu machen, sodass sich jedes Kind wie ein Superheld oder eine Superheldin im Kampf gegen Karies fühlen kann", sagt Paolo Grue, SVP Marketing Oral-B Europe. "Bei Oral-B sind wir überzeugt, dass die Förderung und Motivation zu besseren Zahnputzgewohnheiten der beste Start in eine lebenslange Mundgesundheit ist."Von Zahnärzten inspirierte, kinderfreundliche Technologie trifft auf kindgerechtes DesignDie Oral-B iO Kids elektrische Zahnbürste im MARVEL Spider-Man Design wurde speziell für Kinder ab 6 Jahren entwickelt und ist mit der innovativen iO-Technologie ausgestattet. Dank sanfter Mikrovibrationen sorgt sie für eine besonders schonende und gleichzeitig effektive Reinigung. Mit ihrem farbenfrohen MARVEL Spider-Man Design macht sie die tägliche Mundpflege zum Erlebnis und motiviert Kinder mit zahlreichen aufregenden Features:- Starker Schutz vor Karies: Sauberere Zähne auch an schwer erreichbaren Stellen, an denen Karies häufig entsteht.- Von Zahnärzt:innen inspiriert: Die iO-Technologie ist besonders schonend zu lockeren Milchzähnen und empfindlichem Zahnfleisch.- 2-Minuten-Musik-Timer: Motivierender Sound begleitet das Zähneputzen und belohnt Kinder nach zwei Minuten für eine erfolgreiche Putzroutine- Sanft zum Zahnfleisch: Die Zahnbürste reduziert automatisch die Geschwindigkeit, wenn zu viel Druck ausgeübt wird, um empfindliches Zahnfleisch zu schützen.- Drei individuelle Reinigungsstufen: Ultra-Sensitiv, Sensitiv und Tägliche Reinigung - inklusive eines speziell entwickelten Kids-Sensitive-Modus.- Leise und vibrationsarm: Für ein angenehmes und stressfreies Putzerlebnis.- Kompatibel mit der Disney Magic Timer App: Unterstützt Kinder dabei, die von Zahnärzt:innen empfohlenen zwei Minuten zu putzen. 90 % der Kinder putzen mit der App länger ihre Zähne.- Bis zu vier Wochen Akkulaufzeit: Mit nur einer Aufladung.- EAPD-zertifiziert: Empfohlen von der European Association of Paediatric Dentistry.- Kindgerechtes Design: Mit dem Aufdruck eines der beliebtesten MARVEL Superhelden Spider-Man.Die von der European Association of Paediatric Dentistry (EAPD) empfohlene iO Kids verfügt über den von Zahnärzt:innen inspirierten runden Bürstenkopf von Oral-B. Dieser umschließt jeden Zahn individuell - egal, ob es sich um lockere, schief stehende, neu durchbrechende oder durch Zahnlücken getrennte Zähne handelt. So sorgt die Zahnbürste für eine gründlichere Reinigung als herkömmliche Handzahnbürsten und bietet einen verbesserten Schutz vor Karies.Mit motivierenden Features zum gesunden ZahnputzritualDank beliebter Charaktere, interaktiver Melodien und intelligenter Funktionen wird das Zähneputzen zum Vergnügen. Das zeigen auch aktuelle Studien:- Über 90 % der Kinder putzen gerne mit der iO Kids Zahnbürste und finden sie einfach in der Anwendung.- Mehr als 80 % der Kinder, die von einer Handzahnbürste auf die iO Kids umgestiegen sind, möchten ihre Zähne nun häufiger putzen.- Über 80 % der Eltern berichten, dass ihr Kind motivierter ist, zweimal täglich die Zähne zu putzen. Ebenso viele beobachten, dass ihr Kind selbstständiger putzt.Perfekte Sauberkeit für die ganze FamilieDie Oral-B iO Kids Zahnbürste im MARVEL Spider-Man Design erweitert das preisgekrönte iO Sortiment von Oral-B. Ob neueste Technologie oder gezielte Lösungen für weißere Zähne und gesundes Zahnfleisch - die Oral-B iO Produktfamilie bietet für jedes individuelle Mundpflegebedürfnis die passende Lösung.Jede iO-Variante entfernt bei täglicher Anwendung nachweislich bis zu doppelt so viel Plaque wie eine herkömmliche Handzahnbürste.[2] Dafür sorgen die besonders sanften Borsten, die rotieren und gleichzeitig vibrieren, um eine tiefenwirksame Reinigung zu ermöglichen. Mit der neuen Oral-B iO Kids Zahnbürste im MARVEL Spider-Man Design profitiert nun die ganze Familie von der bewährten Oral-B iO-Reinigungstechnologie.Weitere Informationen zum erweiterten Oral-B Kinder-Sortiment und jede Menge Disney-inspirierten Putzspaß gibt es unter https://shop.oralb.de/c/kids-elektrische-zahnbuersten/junior/[1] Basierend auf einer 4-wöchigen klinischen Studie mit 90 Proband:innen, Oktober 2023.[2] Kinder, die eine elektrische Zahnbürste verwenden vs. Kinder, die eine Handzahnbürste verwenden.Über Oral-BUnter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.Pressekontakt:MSL GermanyRonja TabriziOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: ronja.tabrizi@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6324371