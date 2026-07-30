Die Nemetschek Group setzt ihren dynamischen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2026 fort. Der Spezialist für Softwarelösungen in der Bau- und Medienbranche steigerte Umsatz, wiederkehrende Erlöse und Gewinn deutlich. Besonders stark entwickelte sich erneut das Segment Build, das von erfolgreicher internationaler Expansion, starkem Neugeschäft und der Einführung der KI-Lösung Bluebeam Max profitierte. Gleichzeitig erreichte Nemetschek mit dem Abschluss der Übernahme von HCSS einen wichtigen strategischen Meilenstein. Die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte stärkt die Position im Infrastruktur- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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