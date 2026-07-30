DJ Bank of England lässt Leitzins bei 3,75 Prozent
Von Paul Hannon
DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert belassen und sich damit der Federal Reserve angeschlossen. Sie signalisierte jedoch ihre Bereitschaft, die Zinsen anzuheben, sollten hohe Energiepreise einen breit angelegten und anhaltenden Anstieg der Inflation auslösen. Der Leitzins verharrte damit bei 3,75 Prozent, dem Stand, auf dem er seit Dezember liegt.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 07:05 ET (11:05 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News