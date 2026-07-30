Amazon steckt 200 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz. Apple kämpft mit höheren Kosten und möglichen iPhone-Preisen. Bei den Quartalszahlen könnte jede Überraschung zum Kursschock werden. Amazon und Apple legen am Donnerstag nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vor. Bei Amazon steht das Cloud-Geschäft im Mittelpunkt. Bei Apple achten Anleger auf steigende Kosten, die iPhone-Nachfrage und den Konflikt mit OpenAI. Amazon Web Services (AWS) liefert nur rund ein Fünftel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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