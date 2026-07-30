Olpe (ots) -Der Sanitärspezialist SCHELL aus Olpe wurde beim PLUS X AWARD für "Hohe Kundenzufriedenheit 2026/2027" in der Kategorie Armaturen ausgezeichnet. Grundlage ist eine bundesweite Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung (DIPMB), an der neben Endkunden vor allem Fachhandwerker und Fachhändler teilnahmen. SCHELL war die meistgenannte Marke in der Kategorie Armaturen. Insgesamt wurden in 32 Kategorien mehr als 16.000 Stimmen abgegeben - ausgezeichnet wurde jeweils ausschließlich der Erstplatzierte. Das Votum verdeutlicht die große Wertschätzung der Marke und ein besonderes Maß an Zufriedenheit bei Kunden und Partnern.Der PLUS X AWARD würdigt die konsequente Ausrichtung von SCHELL auf innovative Produkte, höchste Qualität und zuverlässige Lösungen sowie besondere Kundennähe. Seit über neun Jahrzehnten steht SCHELL für innovative Armaturenlösungen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in den Bereichen Wassermanagement-Systeme und Eckventile und international aufgestellter Spezialist für Armaturen, innovative Produkte rund um die Sanitärtechnik und digitale Lösungen zum Erhalt der Trinkwasserhygiene."Kundenzufriedenheit wächst über viele Jahre. Sie entsteht durch überzeugende Produkte, persönlichen Service und den großen Einsatz unserer Mitarbeiter", erklärt Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Personal bei SCHELL. "Die Auszeichnung zeigt, dass wir durch langjährige Beziehungen und positive Erfahrungen mit unserer Marke nachhaltiges Vertrauen schaffen. Dafür danken wir unseren Kunden und Partnern ebenso wie unserem gesamten Team."Unabhängige Befragung ohne MarkenvorgabeDie Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen B2C- und B2B-Studie, die das DIPMB im Auftrag des PLUS X AWARD durchgeführt hat. Eine Markenliste wurde nicht vorgegeben. Die Teilnehmenden konnten frei den Hersteller nennen, den sie in der jeweiligen Produktkategorie persönlich bevorzugen. SCHELL erhielt in der Kategorie Armaturen die meisten Nennungen. Die Auszeichnung würdigt Marken, die durch die konsequente Erfüllung der Erwartungen ihrer Kunden überzeugen. Neben der Produktqualität flossen Zuverlässigkeit, Innovationskraft, Bedienkomfort, Service und das allgemeine Markenvertrauen in die Bewertung ein.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGBirgit Munz02761 - 8920birgit.munz@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/6324433