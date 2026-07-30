© Foto: UnsplashFerrari steigert Umsatz, Gewinn und Marge und hebt die Prognose für 2026 an. Vor allem der F80 und teure Individualisierungen treiben das Geschäft. Doch eine Zahl zeigt, wie stark der Luxusboom wirklich ist.Ferrari hat im zweiten Quartal von einem stärkeren Modellmix und der hohen Nachfrage nach individualisierten Fahrzeugen profitiert. Der Sportwagenhersteller steigerte Umsatz und Gewinn und hob seine Prognose für 2026 an. Der Nettoumsatz stieg um acht Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Bei konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei elf Prozent. Die Erlöse mit Fahrzeugen und Ersatzteilen erhöhten sich ebenfalls um acht Prozent auf 1,63 Milliarden Euro. Ferrari lieferte im Quartal 3.366 …
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