HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 165 auf 164 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Anlagenbauers habe beim Umsatz unter, bei der operativen Marge etwas über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Iran-Konflikt belaste unterdessen etwas die Auftragsdynamik./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006335003
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