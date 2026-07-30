Deutschland wächst zum dritten Mal in Folge, und das trotz Iran-Krieg, schwachem Konsum und rückläufigen Investitionen. Das Bruttoinlandsprodukt legte laut Statistischem Bundesamt im zweiten Quartal 2026 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Vorläufige Daten, wohlgemerkt. Aber auch das erste Quartal wurde nach oben korrigiert, von 0,3 auf 0,4 Prozent. Für viele Volkswirte ist das ein Zeichen, dass die Erholung ausgeprägter läuft als zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de