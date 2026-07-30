Die HubSpot-Aktie arbeitet nach dem massiven Abverkauf der vergangenen Monate weiter an einer Bodenbildung. Ausgehend vom Verlaufstief bei 151,92 US$ konnte sich der Titel zuletzt deutlich erholen und dabei die Unterstützung bei 209,32 US$ zurückerobern. Nun rückt der Kreuzwiderstand bei rund um 261 US$ in den Mittelpunkt. Dort dürfte sich entscheiden, ob die laufende Stabilisierung in eine echte Trendwende übergeht oder doch nur eine größere Zwischenerholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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