Während der Nasdaq 100 und vor allem Halbleiterwerte seit Ende Juni deutlich korrigieren, zeigt sich bei der Microsoft-Aktie das genaue Gegenteil. Der Kurs hat eine Erholung eingeschlagen und fast +12% zulegen können. Nun hat der Softwaregigant frische Zahlen präsentiert, die den positiven Trend bestätigen. Vorbörslich steigt das Papier um fast +9% nach oben. Ist damit die Talsohle endgültig durchschritten? Azure wird zum entscheidenden Kurstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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