© Foto: Dall-EBitcoin und auch sämtliche andere Kryptowährungen gaben nach, nachdem die US-Notenbank den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert ließ.Obwohl die Federal Reserve den Leitzins wie von vielen Marktteilnehmern erwartet unverändert ließ, reagierten Bitcoin und die größten Altcoins mit Kursverlusten. Vor allem die weiterhin restriktive Haltung der Notenbank sowie anhaltende Inflationssorgen dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger. Bitcoin und Altcoins geben nach Bitcoin notiert am Donnerstagmittag bei 63.931 US-Dollar und verliert damit 0,85 Prozent. Auch Ethereum steht unter Verkaufsdruck und fällt um 1,09 Prozent auf 1.900 US-Dollar. XRP büßt ebenso mehr als ein Prozent ein und …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,SOL~USDDen vollständigen Artikel lesen
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