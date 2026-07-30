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Ethereum notiert am Mittwochmorgen bei 1.916,18 Dollar und liegt damit rund 42 Dollar höher als am Vortag. ETH hat sich vom Tief bei 1.868 Dollar gelöst, scheitert aber weiter zwischen 1.970 und 2.000 Dollar. Gleichzeitig rückt das Glamsterdam-Update auf September oder Oktober, und die Fed entscheidet an diesem Abend über die Zinsen. Die Ethereum Prognose steht damit an einem Punkt, an dem ein einziger Satz aus Washington die Richtung für Wochen festlegen kann. Bleibt die Frage, wohin das Kapital geht, solange ETH bei 233 Milliarden Dollar festhängt.

Ethereum Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und der Fed-Entscheidung

Fortune weist den Kurs für diesen Mittwoch mit 1.916,18 Dollar aus. Gegenüber dem Vortag ist das ein Plus von 41,99 Dollar, gegenüber dem Vorjahr ein Minus von rund 1.877 Dollar. Mit etwa 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt ETH die Nummer zwei, liegt damit aber weit hinter Bitcoin und dessen 1,33 Billionen Dollar. Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reichte von 1.868 bis 1.972 Dollar.

Zuflüsse aus den Spot-ETFs stützen den Kurs, wie Capital.com berichtet. Die Fonds sammelten zwischen dem 13. und 17. Juli 105 Millionen Dollar netto ein, den stärksten Wochenwert seit April. Für den Zeitraum bis zum 31. Juli sieht eine dort zitierte Schätzung eine Spanne zwischen 1.750 und 2.100 Dollar. Die Fed dürfte den Zielkorridor bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, und genau diese Erwartung hält den Markt seit Tagen in der Schwebe. Diese Ethereum Prognose lebt damit von zwei Kräften, die gegeneinander arbeiten.

Über allem steht Glamsterdam, das größte Update seit dem Merge. Es soll das Gaslimit auf 200 Millionen heben und den Durchsatz vervielfachen, doch der Start rückt inzwischen auf September oder Oktober. Die Ethereum Prognose für den Rest des Jahres hängt daran, ob dieser Termin diesmal hält. Selbst wenn alles gelingt, bewegt sich ein Netzwerk von 233 Milliarden Dollar in Prozentschritten. Wer nach Vervielfachung sucht statt nach Prozenten, landet zwangsläufig bei Projekten, deren Bewertung noch nicht geschrieben ist.

Pepeto füllt Stufen, während die Ethereum Prognose an 2.000 Dollar scheitert

Eines dieser Projekte heißt Pepeto, und dort füllt sich jede Stufe des Presales schneller als die vorherige. Käufer treten weiter ein, während der breite Kryptomarkt tief im Angstbereich steckt, und genau dieser Widerspruch erzählt eine Geschichte, die Charts allein nicht zeigen.

Ein eingebauter Risk Scorer prüft Token-Verträge und warnt Nutzer vor Problemen, bevor ein Handel überhaupt ausgeführt wird. Diese Sicherheitsebene fehlt den meisten Meme-Coins. Dazu kommt eine Bridge, die mehrere Blockchains miteinander koppelt und Übertragungen ohne Wartezeiten oder Aufschläge Dritter möglich macht. Zusammen machen diese Werkzeuge aus Pepeto einen funktionierenden Handelsplatz statt eines Tokens, der auf eine Community wartet, die ihm eine Richtung gibt. Entwickelt wurde das Projekt von einem ehemaligen Binance-Experten, der es um echte Produkte herum gebaut hat, statt leer zu starten und auf Hype zu hoffen.

Jeder Token im Presale kostet 0,000000188 Dollar, und Käufer haben sich bislang mehr als 10 Millionen Dollar gesichert. Die feste Menge von 420 Billionen Token bedeutet, dass keine spätere Verwässerung den Wert bestehender Positionen senkt. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag geprüft und den gesamten Code freigegeben, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde.

Das erwartete Binance-Listing trennt am Ende die Presale-Wallets von allen, die den Start von außen beobachten. Pepeto unterscheidet sich von anderen Presales, weil die Produkte bereits laufen und die Seite live Swaps sowie echten Fortschritt in Richtung Börsenstart zeigt. Wer gesehen hat, wie PEPE frühe Adressen belohnt hat, erkennt dieses Muster wieder, nur startet Pepeto diesmal mit fertigen Produkten und einem Einstieg, der sich am Listing-Tag vervielfachen könnte.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an Glamsterdam gebunden, und das Warten hat Haltern bereits Wert gekostet, den sie nicht zurückbekommen. Große Coins wie ETH zielen auf schrittweise Gewinne über viele Monate. Der Presale von Pepeto zielt auf das, was ein einziger Listing-Tag bringen kann, denn zwischen Presale-Einstieg und Börsenstart entsteht der eigentliche Sprung. Kapital, das in dieser Angstphase in diesem Tempo hereinkommt, zeigt, dass die Überzeugung echt ist. Wer jetzt einsteigt, kauft zu einem Preis, den der erste Börsenkurs deutlich hinter sich lassen könnte. Mit dem erwarteten Binance-Listing schließt sich dieses Fenster endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken bestimmen die Ethereum Prognose gerade?

Der Kurs liegt bei rund 1.916 Dollar. Ein Sprung über 2.000 Dollar schafft Luft bis 2.070 Dollar, unter 1.850 Dollar droht ein erneuter Test tieferer Unterstützungen.

Warum füllt der Pepeto-Presale gerade jetzt Stufen?

Pepeto verbindet einen Risk Scorer, eine Bridge zwischen mehreren Blockchains und eine geprüfte Vertragsbasis in einem laufenden Verkauf. Live-Daten dazu stehen auf pepetocoin.com, zur offiziellen Pepeto-Website gelangen Sie hier.