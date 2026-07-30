Berlin (ots) -Generalprobe für Shanghai: Öffentliches Abschlusstraining des Nationalteams Baugewerbe vor der WM der Berufe - mauern, spachteln, zimmern, fliesen und betonieren auf WeltmeisterniveauWo: Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg gGmbH, Belßstraße 12, 12277 BerlinWann: Mittwoch, 5. August 2026, ganztägig1400 Teilnehmer. Mehr als 70 Länder. 64 Berufe: Vom 22. bis 27. September 2026 treffen sich in Shanghai bei den WorldSkills die besten jungen Fachkräfte der Welt. Deutschland ist bei diesen Weltmeisterschaften der Berufe mit 36 Spitzenfachkräften dabei - darunter sechs Ausnahmehandwerkerinnen und -handwerker des Nationalteams Deutsches Baugewerbe.Ein paar Wochen vor dem Abflug nach China steht die Generalprobe an. Anfang August trainiert das Team in Berlin ein letztes Mal unter echten Wettkampfbedingungen.Wir laden Sie herzlich ein, am 5. August den jungen Talenten über die Schulter zu schauen. Lernen Sie die Nachwuchshoffnungen der Baubranche kennen, wie sie auf WM-Niveau mauern, spachteln und zimmern, um Deutschland auf internationaler Bühne zu vertreten.Was reizt junge Menschen am Bauhandwerk? Wie gewinnt eine Branche mit rund 34.000 Auszubildenden weiteren Nachwuchs? Und was bedeutet es, sich auf der größten Berufsbühne der Welt mit den stärksten Nationen im Bauhandwerk zu messen?Das Team für Shanghai:- Stuckateurin Anna Petra Vogel (20) aus Bayern. Deutsche Vize-Meisterin 2025- Zimmerer Florian Dorer (22) aus Baden-Württemberg. Deutscher Meister 2023, seit 2024 im Nationalteam- Maurer Leonhard Eham (20) aus Bayern. 1. Platz in der Begabtenförderung des LBB- Fliesenleger Niko Schleicher (21) aus dem Saarland. Gewinner des EUF Cup 2025, seit 2023 im Nationalteam- Beton- und Stahlbetonbauer Tim Arnold und Jakob Distler (beide 20) aus Bayern. Distler ist Deutscher Meister 2025Die Bundestrainerinnen und -trainer: Fliesenlegermeister Marcel Beyer, Maurermeister Kevin Kuck, Zimmerermeister Michael Rieger, Betonbaumeisterin Jule Janson und Stuckateur- und Trockenbaumeister Josef Gruber.Für Ihre Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne Bild- und Schnittmaterial der vorherigen Wettkämpfe zur Verfügung. Einen ersten Eindruck der letztjährigen Europameisterschaften bekommen Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=ismAb8KnOP4). Das Nationalteam auf TikTok (https://www.tiktok.com/@nationalteambaugewerbe).Bitte melden Sie sich über presse@zdb.de an. Wir freuen uns auf Sie.Nationalteam BaugewerbeDas Nationalteam des Deutschen Baugewerbes besteht aus den besten Nachwuchshandwerkern der Fliesenleger, Maurer, Zimmerer, Stuckateure und Beton- und Stahlbetonbauer. Es wird vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes getragen. Mit der Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die besten Nachwuchskräfte gefördert. Bei den letzten Weltmeisterschaften holte das Team einmal Gold (Maurer) und dreimal Silber. Die Mitglieder des Nationalteams sind Botschafter für eine der größten und wichtigsten Branchen in Deutschland.Leistungsstarke Partner: Die Sponsoren des NationalteamsDie Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben ist nur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke an die Adolf Würth GmbH & Co. KG, an BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, die Sievert GmbH & Co. KG, an STABILA Messgeräte, an die VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6324476