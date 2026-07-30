Microsoft meldet das stärkste Cloud-Wachstum seit 2022 und soll neue Rechenzentrums-Mietverträge über mehr als 130 Mrd. Dollar abgeschlossen haben.Schneider Electric hebt wegen der hohen Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor die Prognose an.Samsung steigert den Gewinn im Chipgeschäft sogar um das 250-Fache.Meta enttäuscht mit schwächeren Ergebnissen und liefert Investoren noch keine überzeugende Antwort, wann sich die hohen KI-Ausgaben auszahlen.Der Hedgefonds Situational Awareness gerät nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien unter Druck.Caterpillar fällt nach einer Warnung vor nachlassenden Rechenzentrumsinvestitionen seitens Baird deutlich.Der Ausbau der KI-Infrastruktur geht dennoch weiter. NextEra und Brookfield planen einen Rechenzentrumskomplex für 100 Mrd. Dollar. Blackstones AirTrunk nimmt für einen Standort in Sydney einen Kredit über 4,3 Mrd. australische Dollar auf. Blue Owl sucht für das Rechenzentrumsgeschäft weitere 5,9 Mrd. Dollar Fremdkapital. Bloom Energy hebt nach einer Verdopplung der Gewinnerwartungen die Prognose an.Im Finanzsektor setzt Lloyds auf KI und will innerhalb von vier Jahren Kosten von 2 Mrd. Pfund einsparen. Die London Stock Exchange erhöht nach einem Rekordhalbjahr und Fortschritten beim KI-Einsatz den Ausblick. Auch im Gesundheitssektor nimmt die Dynamik zu: GSK vereinbart eine KI-Partnerschaft mit einem britischen Biotech-Unternehmen zur Beschleunigung der frühen Medikamentenentwicklung.Politisch und regulatorisch bleibt das Thema sensibel. US-Senatoren warnen Apple davor, Speicherchips chinesischer Anbieter einzusetzen. Berichte über fehlerhafte oder manipulative KI-Systeme zeigen zudem die wachsenden rechtlichen, sicherheitspolitischen und operativen Risiken.Amazon legt als nächster Hyperscaler Zahlen vor. Im Fokus stehen erneut die Höhe der KI-Investitionen und deren Beitrag zu Umsatz und Gewinn.