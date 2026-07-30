Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat den Leitzins erwartungsgemäß bei 3,75% belassen und damit ihren abwartenden Kurs fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Die Entscheidung falle in eine Phase außergewöhnlich hoher Unsicherheit. Während sich die Inflationsdynamik in den vergangenen Monaten spürbar abgeschwächt habe, würden die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiterhin für erhebliche Risiken und starke Schwankungen an den Energie- und Rohstoffmärkten sorgen. Vor diesem Hintergrund erscheine die abwartende Haltung des Monetary Policy Committee (MPC) konsequent. Mit sechs zu drei Stimmen zugunsten einer unveränderten Bank Rate signalisiere die Notenbank, dass sie derzeit keinen unmittelbaren Handlungsbedarf sehe, gleichzeitig aber die Möglichkeit einer späteren Zinserhöhung ausdrücklich offenhalte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de